12 июля 2025

Зеленский вызвал Умерова и намекнул на скорое важное решение

© Служба новостей «URA.RU»
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Умеров может стать послом Украины в США
Умеров может стать послом Украины в США Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочее совещание с министром обороны Рустемом Умеровым на фоне обсуждения возможного назначения главы Минобороны на пост посла в США. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале украинского лидера.

В ходе встречи были затронуты вопросы реформирования ключевых государственных институтов. Зеленский подчеркнул необходимость улучшения отношений с США и обновления управленческих подходов в оборонной сфере страны. «Украине требуется больше позитивной динамики в отношениях с США и одновременно нужны новые шаги в управлении сферой обороны нашего государства. Соответствующие решения будут обнародованы в ближайшее время», — заявил глава государства.

Ранее Зеленский заявил, что министр обороны Умеров рассматривается в качестве возможного кандидата на пост посла Украины в Америке. Об этом стало известно во время пресс-конференции украинского лидера в Риме.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочее совещание с министром обороны Рустемом Умеровым на фоне обсуждения возможного назначения главы Минобороны на пост посла в США. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале украинского лидера. В ходе встречи были затронуты вопросы реформирования ключевых государственных институтов. Зеленский подчеркнул необходимость улучшения отношений с США и обновления управленческих подходов в оборонной сфере страны. «Украине требуется больше позитивной динамики в отношениях с США и одновременно нужны новые шаги в управлении сферой обороны нашего государства. Соответствующие решения будут обнародованы в ближайшее время», — заявил глава государства. Ранее Зеленский заявил, что министр обороны Умеров рассматривается в качестве возможного кандидата на пост посла Украины в Америке. Об этом стало известно во время пресс-конференции украинского лидера в Риме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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