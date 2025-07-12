Зеленский вызвал Умерова и намекнул на скорое важное решение

Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочее совещание с министром обороны Рустемом Умеровым на фоне обсуждения возможного назначения главы Минобороны на пост посла в США. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале украинского лидера.
В ходе встречи были затронуты вопросы реформирования ключевых государственных институтов. Зеленский подчеркнул необходимость улучшения отношений с США и обновления управленческих подходов в оборонной сфере страны. «Украине требуется больше позитивной динамики в отношениях с США и одновременно нужны новые шаги в управлении сферой обороны нашего государства. Соответствующие решения будут обнародованы в ближайшее время», — заявил глава государства.
Ранее Зеленский заявил, что министр обороны Умеров рассматривается в качестве возможного кандидата на пост посла Украины в Америке. Об этом стало известно во время пресс-конференции украинского лидера в Риме.
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