Россиянам дали совет, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ в жаркую погоду

Депутат Колунов: оптимизация кондиционеров уменьшит счета за коммуналку
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат посоветовал включать кондиционер на 25 градусов
Депутат посоветовал включать кондиционер на 25 градусов Фото:

В период аномальной жары россиянам стоит настроить кондиционеры на температуру 24–26 градусов, чтобы сократить расходы на оплату ЖКУ. Такой режим позволит сохранить комфорт и при этом снизить потребление электроэнергии. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Основным источником расходов в жару является использование кондиционеров и вентиляторов, следует оптимизировать их работу. Устанавливайте температуру на уровне 24–26 градусов — это комфортно и помогает экономить электричество. Кроме того, используйте таймеры и автоматические режимы, а также регулярно очищайте фильтры — это делает кондиционер эффективнее», — сообщил Колунов РИА Новости.

Он также рекомендовал применять природные способы охлаждения помещений: открывать окна утром и вечером, использовать плотные шторы днем и размещать у окон высокие растения. По его словам, хорошая теплоизоляция окон и дверей поможет сохранить прохладу, а бытовую технику лучше использовать в утренние или вечерние часы.

Ранее специалисты предупреждали, что использование вентиляторов в жару может быть небезопасно для людей с хроническими заболеваниями ЛОР-органов и аллергиями: поток воздуха способен пересушивать слизистые и вызывать обострение болезней. Врач-терапевт Сергей Вечтомов советовал не направлять вентилятор прямо на себя и регулярно чистить устройство, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.

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В период аномальной жары россиянам стоит настроить кондиционеры на температуру 24–26 градусов, чтобы сократить расходы на оплату ЖКУ. Такой режим позволит сохранить комфорт и при этом снизить потребление электроэнергии. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. «Основным источником расходов в жару является использование кондиционеров и вентиляторов, следует оптимизировать их работу. Устанавливайте температуру на уровне 24–26 градусов — это комфортно и помогает экономить электричество. Кроме того, используйте таймеры и автоматические режимы, а также регулярно очищайте фильтры — это делает кондиционер эффективнее», — сообщил Колунов РИА Новости. Он также рекомендовал применять природные способы охлаждения помещений: открывать окна утром и вечером, использовать плотные шторы днем и размещать у окон высокие растения. По его словам, хорошая теплоизоляция окон и дверей поможет сохранить прохладу, а бытовую технику лучше использовать в утренние или вечерние часы. Ранее специалисты предупреждали, что использование вентиляторов в жару может быть небезопасно для людей с хроническими заболеваниями ЛОР-органов и аллергиями: поток воздуха способен пересушивать слизистые и вызывать обострение болезней. Врач-терапевт Сергей Вечтомов советовал не направлять вентилятор прямо на себя и регулярно чистить устройство, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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