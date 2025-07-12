Россиянам назвали регионы с самыми высокими пенсиями

Пенсионеры Чукотского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы получают самые высокие пенсии в России на начало 2025 года. Об этом сообщила старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова.
«В топ регионов с самыми высокими пенсиями, по словам эксперта, входят: Чукотский АО (39 229 рублей); Ямало-Ненецкий АО (36 686 рублей); Москва (35 055 рублей); Магаданская область (33 885 рублей); Ненецкий АО (29 840 рублей)», — заявила Тулупникова в беседе с «Финансы Mail», сообщив, что в десятку также входят Камчатский край, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Саха (Якутия) и Тюменская область. Согласно данным эксперта, средний размер пенсии по старости в России к началу 2025 года составляет 25 тысяч рублей.
«Можно видеть, что, помимо вполне очевидной в данном списке „богатой“ Москвы с ее щедрыми надбавками для пенсионеров, в целом максимальные пенсии получают жители северных регионов», — отметила Тулупникова в беседе с «Финансы Mail». По ее словам, это связано с предусмотренными доплатами за работу и проживание в северных и отдаленных территориях, а также с дополнительными выплатами сельским жителям и сотрудникам отдельных профессий.
По данным Росстата, наиболее низкие пенсии получают жители густонаселенных или преимущественно аграрных регионов на юге страны. В регионах с развитой добычей полезных ископаемых и крупными бизнес-центрами пенсионные выплаты традиционно выше.
Ранее в Госдуме раскрыли каким пенсионерам автоматически начислят повышенные выплаты. Так, гражданам, достигшим 80-летнего возраста в июле, а также лицам, оформившим первую группу инвалидности или прекратившим трудовую деятельность в течение этого месяца, с 1 августа начислят повышенные пенсионные выплаты в автоматическом порядке.
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