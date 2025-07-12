Правительство утвердило перечень оборонных выставок

Утвержден список международных выставок продукции военного назначения, которые пройдут в России в 2026 и 2027 годах. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, размещено на официальном портале правовых актов.
«Утвердить перечень международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории РФ в 2026 году. Утвердить перечень выставок продукции военного назначения, проводимых на территории РФ в 2027 году», — говорится в распоряжении правительства.
Согласно утвержденному перечню, в 2026 году в Кубинке пройдет выставка продукции ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса, в Санкт-Петербурге и Кронштадте — военно-морской салон «ФЛОТ-2026», в Жуковском — авиационно-космический салон «МАКС-2026», в Казани — салон средств обеспечения безопасности, а в Геленджике — гидроавиасалон. В 2027 году в Кубинке состоится международный военно-технический форум «АРМИЯ-2027».
Ранее новейшие образцы российской военной техники, включая бронеавтомобили «Тигр» и «Спартак», а также беспилотные системы, были представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Экспозиция вызвала интерес у отечественных и зарубежных участников, что подчеркивает растущий экспортный и технологический потенциал российского оборонно-промышленного комплекса.
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