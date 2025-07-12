Меняется ли размер пенсии при переезде в другой регион

Пенсионеры при переезде в новый регион обязаны уведомлять Социальный фонд России (СФР) для корректного начисления выплат. Об этом сообщила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.
По словам юриста, при переезде пенсионеру необходимо сначала обратиться в территориальное отделение СФР по прежнему месту жительства и подать заявление о снятии с учета. После прибытия на новое место жительства следует посетить местное отделение фонда, предъявив паспорт и уведомление о снятии с учета с предыдущего адреса. «А когда он переедет в новый регион, ему также нужно обратиться в территориальное отделение СФР, предоставив паспорт и уведомление о снятии с учета по прежнему адресу регистрации. То есть обязательно нужно уведомить о смене места жительства», — передает слова адвоката RT.
Специалист уточнила, что страховая часть пенсии определяется стажем и не зависит от региона проживания. Однако при переезде, например, из Сибири или Урала в Москву, пенсионер после регистрации по новому адресу может подать заявление на получение социальной доплаты, если местный прожиточный минимум выше. Для оформления такой выплаты необходимо обратиться в МФЦ и предоставить соответствующие документы.
Ранее Социальный фонд России разъяснял, что при переезде пенсионеров выплаты пересчитываются с учетом районного коэффициента и нового прожиточного минимума по месту жительства. Для корректного оформления пенсии и возможных доплат необходимо обратиться в клиентскую службу фонда, чтобы подать заявление и запросить выплатное дело. Размер надбавок зависит не только от региона, но и от возраста и стажа пенсионера.
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