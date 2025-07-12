В Белгороде придумали новый способ защиты жителей от атак украинских БПЛА

В Белгороде с вечера 12 июля изменили порядок оповещения жителей при угрозе атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, теперь при потенциальной опасности включится сирена на минуту затем последуют голосовые оповещения жителей.
«При угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов включится сирена на минуту. Затем последует голосовое оповещение: „Опасность атаки БПЛА“. Когда угроза будет снята, это также сообщат по громкоговорителям», — написал Гладков в своем официальном telegram-канале. По его словам, решение принято после консультаций с МЧС России.
Система оповещения будет работать как в вечернее, так и в ночное время. Власти рекомендуют жителям не игнорировать сигналы тревоги и при первых звуках сирены незамедлительно укрываться в ближайших зданиях или специально оборудованных убежищах. Губернатор подчеркнул, что ситуация в регионе остается сложной и напомнил о важности соблюдения мер безопасности.
В Минобороны сообщили, что в ночь на 12 июля средствами противовоздушной обороны было уничтожено 33 беспилотных летательных аппарата, запущенных с территории Украины. По данным ведомства, 16 дронов были сбиты в небе над Брянской областью, пять — над акваторией Черного моря, четыре — в воздушном пространстве Республики Крым, три — над Ростовской областью, два — над Курской областью. Кроме того, по одному беспилотнику был перехвачен над Воронежской областью, Краснодарским краем и Азовским морем, напоминает RT.
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