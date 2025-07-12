В Белгородской области на крыше стадиона «Белгород Арена» вспыхнул пожар в результате падения фрагментов беспилотника, запущенного ВСУ. Инцидент обошелся без пострадавших. Видео с моментом падения беспилотника опубликовал губернатор региона Вячеслав Гладков.
В то же время тушение огня осложнялось возобновляющимися атаками со стороны украинских военных. В городе была объявлена воздушная тревога. Как уточняет telegram-канал Mash, украинские силы применили по Белгороду дроны-камикадзе типа «Дартс». Что известно об атаке ВСУ — в материале URA.RU.
Над городом дважды сбивали дроны
В промежуток времени с 08:50 до 09:50 по московскому времени дежурные подразделения ПВО успешно нейтрализовали три украинских беспилотника над Белгородской областью. Позже Минобороны РФ сообщило, что над регионом сбили еще четыре дрона ВСУ. Силы ПВО уничтожили их в период с 10:00 до 11:20.
В небе над Белгородом появились клубы дыма
Утром 12 июля в небе над Белгородом были зафиксированы клубы дыма, а в районе спортивного комплекса «Белгород Арена» очевидцы слышали серию громких звуков. Об этом сообщил telegram-канал «Белгород №1», опубликовавший видеоматериалы, снятые местными жителями. По словам свидетелей, резкие хлопки были слышны в различных районах Белгорода.
Беспилотник атаковал «Белгород Арену»
Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию об атаке украинских дронов в Белгороде. Из-за ударов были повреждены два объекта социальной инфраструктуры, одним из которых стал спортивный комплекс «Белгород Арена».
По словам главы региона, один из дронов нанес удар по зданию спорткомплекса. Начался пожар на кровле, пишет «Национальная служба новостей». На месте происшествия работают пожарные расчеты. Пострадавших нет. Гладков отметил, что в момент атаки внутри спорткомплекса проходили занятия, однако все находившиеся в здании были оперативно эвакуированы.
"Еще одно доказательство, что враг намеренно атакует мирные гражданские объекты, где люди занимаются спортом, где нет, не было и не будет военных объектов", — заявил Гладков. Сообщение он опубликовал в своем telegram-канале.
Губернатор также дал поручение министру строительства области Оксане Козлитиной прибыть на место происшествия для организации восстановительных работ. Кроме того, состоялся разговор с представителем подрядной организации Вадимом Клетом, занимавшейся строительством «Белгород Арены». Компания уже приступила к оценке ущерба и подготовительным мероприятиям по восстановлению кровли.
В результате атаки второго беспилотника пострадало здание еще одного социального учреждения — там были повреждены фасад и оконные конструкции. На местах происшествий продолжают работать профильные специалисты, ведется уточнение информации о последствиях инцидентов.
Спорткомплекс «Белгород Арена»
Многофункциональный спортивный комплекс «Белгород Арена» спроектирован для проведения соревнований по таким видам спорта, как волейбол, баскетбол, гандбол, мини-футбол, теннис и ряд других дисциплин. Вместимость объекта составляет 10 105 зрителей. Возведение арены стартовало в 2015 году, а официальное открытие состоялось в 2021 году. В настоящее время волейбольный клуб «Белогорье», для которого арена является домашней площадкой, проводит свои матчи в Туле.
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