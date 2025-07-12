Ураган срывает крыши, а дождь топит дороги: как Москва пережила сильнейший ливень после адской жары

Москва и Московская область 12 июля оказались во власти мощного ливня, града и ураганных ветров, сменивших рекордно аномальную жару. Непогода привела к подтоплениям автомобильных дорог, километровым пробкам и различным разрушениям инфраструктуры — например, повреждена крыша медицинского комплекса «Москва». Спасательные службы работают в усиленном режиме, а власти призывают жителей региона к осторожности. О последствиях стихии и прогнозах синоптиков в Москве и области на ближайшие дни — в материале URA.RU.
Недельная рекордная жара и резкое снижение температуры
Днем 12 июля температура в Москве достигла +36,1 градуса, побив рекорд 1903 года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уточнил, что показатели температуры превысили прежний максимум, зафиксированный 122 года назад.
Аномальная жара, длившаяся несколько дней, сменилась резким похолоданием: к вечеру столбики термометров опустились до +25 градусов. Метеорологи отмечают, что такие перепады характерны для июля.
Синоптики ранее уже предупреждали москвичей о возможных кратковременных ливнях и грозах с порывами ветра до 20 м/с, но сила стихии превзошла их ожидания. «Это и ливень, и град, и шквалистый ветер», — прокомментировал климатолог Сергей Евдокимов. Информацию передает «Ямал-Медиа».
Так, в 17:00 по московскому времени на город обрушилась «дождевая завеса», настолько плотная, что видимость упала до минимума. В подмосковном Строгино едва просматривался Живописный мост, сообщили очевидцы.
Последствия непогоды
На дорогах потопы и километровые пробки
Ливень вызвал масштабные подтопления пешеходных и автомобильных дорог в Москве и Подмосковье. В центре столицы, на Новокузнецкой улице, вода с проезжей части даже затекала в общественные заведения. Также на Патриарших прудах и в Даниловском районе автомобили «плыли» по затопленным дорогам. На МКАДе, на внешней стороне 16-го километра, непогода привела к многокилометровой пробке.
В подмосковных городах Одинцово, Домодедово и Балашиха также зафиксированы подтопления. Местные жители сообщили о «тропических ливнях», сопровождаемых громом и градом размером с ноготь. Известно, что в Хорошевском районе град повредил автомобили, а в Тушино сильный ветер низко клонил деревья.
В разговоре с корреспондентом URA.RU житель Подольска Григорий отметил, что в регионе осадки не такие сильные, как в Москве. «Идет дождь с градом. Град прошел и все. Сейчас темно еще, конечно, дождь идет, но деревья не сносит», — рассказал Григорий.
Порывы ветра повредили медкомплекс
Сильный ветер, достигавший 20–25 м/с, повредил множество домов и социальной инфраструктуры в Московской области и столице. Одним из наиболее заметных инцидентов стало повреждение медицинского комплекса «Москва» — ураганные порывы сорвали часть крыши здания.
«Крышу медкомплекса „Москва“ буквально унесло ветром», — пишут очевидцы в соцсетях. Информация о пострадавших уточняется. Местные власти уже направили бригады специалистов для устранения последствий непогоды.
Молния ударила в Останкинскую башню
На фоне сильных ливней, града и шквалистого ветра в регионе молния ударила в Останкинскую телебашню. Источником молний, направленных в облака, стала антенная часть строения.
Ливни и ураганные ветра угрожают проведению сап-фестиваля
Непогода угрожает проведению сап-фестиваля «ВОТ САП, МОСКВА» 13 июля в честь Дня Московского транспорта. Программа мероприятия, в которой запланированы концерты музыкальной группы PIZZA, певицы Mona и Игоря Николаева может быть скорректирована организаторами в зависимости от обстановки в городе на момент фестиваля.
Как власти и спасательные службы справляются с последствиями непогоды
Главное управление МЧС России по Москве еще днем выпустило в telegram-канале предупреждение о ливне, грозе, граде и ветре до 20 м/с, действующее с 14:00 по местному времени до конца дня. Горожанам рекомендовали не парковать автомобили под деревьями и не выходить на улицу без острой необходимости.
Спасательные службы работают в усиленном режиме. Для ликвидации подтоплений и завалов из упавших деревьев и фрагментов инфраструктуры задействованы сотни аварийных бригад. На данный момент московские парки и зоопарк временно закрыты. Мэр столицы Сергей Собянин в соцсетях призвал местных жителей к осторожности, подчеркнув, что спецслужбы готовы бороться с любыми последствиями стихии.
Серия ураганов накрыла Московскую область в этом году
Москва в текущем году уже неоднократно сталкивалась с экстремальной погодой. В Пушкино и Даниловском районе 25 июня ливень и ураган затопили улицы и погнули деревья. Также 8 июля ливень с градом и ветром до 17 м/с затопил улицы и повалил деревья в Переделкино, а 9 июля в Зеленограде градины размером с куриное яйцо повредили автомобили. В тот день ураган в Подмосковье достигал 33 м/с. Эксперты связывают участившиеся погодные аномалии с глобальным потеплением.
Кроме того, в Подмосковье еще 9 июля фиксировался 12-балльный ураган с ветром до 33 м/с. В районе аэропорта Шереметьево им были повалены на проезжую часть 14 деревьев. При этом 12 июля таких экстремальных порывов не наблюдалось, но хаос на дорогах и в регионе усиливался.
Прогноз погоды в Москве и области на ближайшие дни
По данным Гидрометцентра, дожди в регионе должны прекратиться в течение часа после 18:00 по московскому времени. При этом 13 июля температура повысится до +28...+30 градусов, вероятность выпадения кратковременных осадков сохранится. В telegram-канале «Подмосковье №1» написали, что в регионе возможны ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. С 14 по 20 июля погода в столице перестанет ставить температурные рекорды и днем будет около +25 градусов, передает «Комсомольская правда».
В ближайшие дни с иноптики рекомендуют москвичам использовать солнцезащитные средства и планировать маршруты с учетом укрытий на случай сильных осадков. На следующей неделе, по словам Евгения Тишковца в его telegram-канале, ливни продолжатся. За день может выпасть до 1/5 месячной нормы осадков.
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