От концертов в школе до выступления в ООН и победы в шоу «Маска»: путь Панайотова к международной славе

Певец Панайотов потерял дорогой браслет на «Славянском базаре» в Витебске

12 июля 2025 в 19:40 Размер текста - 17 +

Александр Панайотов за свою музыкальную карьеру четыре раза не прошел на «Евровидение» и выступал на сцене в ООН Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press Российский певец Александр Панайотов недавно приехал в Витебск (Белоруссия) для участия в международном фестивале искусств «Славянский базар», где его выступления уже стали традицией. Однако в этом году поездка началась с неприятного инцидента: во время репетиции артист потерял дорогостоящий золотой браслет с бриллиантами, купленный в Стамбуле. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU. На фестивале присутствует и супруга Панайотова — Екатерина Коренева, пара обручена с 2017 года. Что известно о юности, пути к международной известности и личной жизни Александра Панайотова — в материале URA.RU. Панайотов выступал в ООН в 2015 году на концерте к 70-летию окончания Второй мировой войны Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press Юность и первые шаги в музыке Александр Панайотов родился первого июля 1984 года в Запорожье (Украина) в семье, далекой от искусства. Его отец, Сергей Петрович, работал в строительной сфере, а мать, Ирина Николаевна, была поваром. Любовь к музыке проявилась у Панайотова уже в три года, когда он начал петь в детском саду. В семь лет он поступил в многопрофильный лицей №62. Он предпочитал изучать гуманитарные предметы, а вот физика и химия ему не давались. В девять лет Александр впервые выступил на школьной сцене с песней «Прекрасное далеко» из фильма «Гостья из будущего». Зал аплодировал стоя, а преподаватели были поражены вокальными данными мальчика. В 1994 году мать отвела его в музыкальную школу №2 в Запорожье, где он учился по классу фортепиано с джазовым уклоном. Там же будущий артист начал заниматься вокалом в студии «Юность» под руководством заслуженного работника культуры Владимира Артемьева — он стал его первым наставником. Поворотной датой в жизни Александра Панайотова стало 1 июня 1997 года: он выступил на центральной площади родного города с песней «С утра до ночи». Тогда его заметил продюсер студии «Юность», и вскоре юношу приняли в профессиональный музыкальный коллектив. В 15 лет он начал писать собственные песни: «Летний дождь» и «Окольцованная птица». Последняя принесла ему Гран-при на международном фестивале «Черноморские игры» в 2000 году и известность на Украине. Буллинг и проблемы в семье Детство Панайотова было омрачено буллингом из-за лишнего веса — его называли «кабаном» — и разводом родителей. Отец страдал от алкоголизма, что стало тяжелой травмой для артиста. Чтобы в будущем финансово помочь матери и сестре, Александр собирал металлолом, а на вырученные деньги покупал оборудование для записей песен. В 2025 году Панайотов победил в шоу «Маска» в образе Вождя Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press Первые музыкальные конкурсы и покорение Москвы В 2001 году Александр Панайотов с красным дипломом окончил музыкальную школу и с отличием — лицей в Запорожье. Позже он поступил на факультет эстрадного вокала Киевского государственного колледжа эстрадного и циркового искусств. Параллельно юноша участвовал в музыкальных конкурсах: выиграл Гран-при на «Песнях Вильнюса», занял первое место на фестивале «Золотой шлягер» в Могилеве, третье — на «Славянском базаре» в Киеве, а также получил награды на конкурсах «Дискавери» в Болгарии и «Море друзей» в Ялте. В 2002 году он отчислился из колледжа и решил покорить Москву, приняв участие в шоу «Стань звездой» на телеканале «Россия». Артист дошел до финала, но не попал в группу «Другие правила», созданную из участников программы. Позже Александр поступил в Киевский национальный университет культуры и искусств и создал группу «Альянс». Коллектив быстро завоевал популярность в городских клубах, а в 2003 году гастролировал в Берлине. Похудение ради контракта и выпуск первых альбомов В 2003 году Александр Панайотов вернулся в Москву, чтобы участвовать в шоу «Народный артист» — он спел в дуэте с Ларисой Долиной, которая стала его кумиром, и исполнил песню с Русланом Алехно и Алексеем Чумаковым. Заняв второе место, мужчина подписал семилетний контракт с продюсерским центром FBI Music Евгения Фридлянда и Кима Брейтбурга. Однако подобное потребовал смены имиджа: за четыре месяца певец сбросил 30 килограмм с первоначальных 105. Уже в 2006 году вышел его первый альбом «Леди дождя», включавший 13 треков, в том числе дуэты с Долиной («Цветы под снегом», «Лунная мелодия») и совместную песню с Алехно и Чумаковым. Второй альбом «Формула любви» (2010) не получил широкой известности. После окончания контракта в 2011 году Александр Панайотов начал сольную карьеру. Александр Панайотов четыре раза участвовал в отборе на «Евровидение» Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Второе место на шоу «Голос», контракт с Лепсом и выступление в ООН В 2011–2013 годах певец выпустил синглы Till Tomorrow, To Sade, «Нереальная», «Где ты?» и «За горизонт», для которых сам снял клипы. В декабре 2013 года вышел третий альбом артиста «Альфа и Омега». Александр Панайотов самостоятельно написал музыку ко всем композициям в нем. К своему 30-летию в 2014 году артист дал первый большой сольный концерт ALL IN в московском зале «Мир», где спел с Ларисой Долиной, Владимиром Пресняковым, Юлией Началовой и другими. Также в 2015 году Панайотов выступил в Нью-Йорке на концерте к 70-летию окончания Второй мировой войны в рамках ООН. В 2016 году Александр Панайотой занял второе место в пятом сезоне шоу «Голос», его наставником был Григорий Лепс. Как отмечали зрители, их покорили композиции «Я слушал дождь», «Исповедь» и Last Christmas в исполнении артиста. После шоу певец снова подписал пятилетний контракт с продюсерским центром Лепса. В рамках него он создал песни «Непобедимый» и «Чувствовать тебя», которые стали хитами, а на его сольный концерт в подмосковном Crocus City Hall в 2017 году пришло шесть тысяч зрителей. Также он выступал на фестивалях «Жара», «Новая волна», «Алые паруса» и других и гастролировал по РФ, СНГ, Европе и США. Панайотов снялся в сериале «Не родись красивой» (2006) Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press Долгожданная победа в шоу «Маска» и череда неудач на «Евровидении» В 2025 году Александр Панайотов стал победителем шоу «Маска» на телеканале НТВ. Он примерил на себя образ Вождя. «У меня всегда были вторые места, и я решил, что пора с этим завязывать», — заявил он в рамках интервью на шоу. Однако участие в программе далось певцу нелегко: 15-килограммовый костюм вызывал у него панические атаки и клаустрофобию, а эксперименты с манерой пения привели к потере голоса. Александр Панайотов пробовал податься и международный музыкальный конкурс «Евровидение» в 2005, 2008, 2009 и 2010 годах, но не прошел отбор. В 2020 году в России обсуждали возможную подачу его кандидатуры для участия в мероприятии, но оно отменилось. Карьера в кино Панайотов в рамках киноиндустрии сыграл камео в сериале «Не родись красивой» (2006). Также он озвучил песню «Так близко» для фильма «Зачарованная» (2007) и персонажа в мультфильме «Бунт ушастых» (2011). «Славянский базар» — особенный фестиваль для Панайотова Александр Панайотов участвует в «Славянском базаре» уже не первый год. В текущем же году он проведет в Витебске все дни мероприятия. В концертную программу войдут хиты из альбомов певца «Леди дождя», «Формула любви» и «Альфа и Омега», а также новые композиции, полюбившиеся зрителям после шоу «Голос» и «Маска». Отмечается, что выступления Панайотова на «Славянском базаре» всегда сопровождаются живым звуком и визуальными спецэффектами. Сегодня, репетируя программу, певец обнаружил, что потерял дорогой золотой браслет с бриллиантами, приобретенный недавно в Стамбуле. Он лично обошел сцену и ее окрестности, пытаясь найти пропажу. Его супруга и концертный директор Екатерина Коренева также подключилась к поискам, но безуспешно. «Очень жалко, отличный браслет был. Все, как я люблю: золото-бриллианты», — поделился он с корреспондентом URA.RU. Артист с 2017 года женат на своем концертном директоре Екатерине Кореневой Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Личная жизнь: почему за восемь лет брака у Панайотова и его супруги не родились дети С марта 2017 года Александр женат на Екатерине Кореневой — она является его концертным директором. Их познакомил продюсер Евгений Фридлянд во время работы над шоу «Народный артист» в 2003 году. Пара скрывала отношения, но в 2018 году певец представил клип «Именами» с участием жены. Сейчас супруги живут в Москве в двух соседних квартирах. Они объясняют это тем, что подобное помогает сохранять гармонию в отношениях. В интервью изданию Starhit певец рассказал, что вечера он проводит вместе с женой. Супруги также отметили, что мечтают о пятерых детях, но пока откладывают это из-за плотного графика.

