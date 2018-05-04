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Главные новости Тюменской области
08:47  04 мая 2018 0

Помощник депутата-олигарха претендует на мандат городской Думы Тюмени

Здания. Тюмень, мэрия тюмени, администрация города
В списке участников праймериз «Единой России» пополнениеФото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы в городскую думу Тюмени 2018 год
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На праймериз «Единой России» заявилась помощник депутата облдумы, а обладатель действующего мандата в гордуме снял свою кандидатуру с предварительного голосования. Речь идет о помощнике известного тюменского бизнесмена Олега Чемезова Кристине Тодчук и депутате Александре Лейсе.

Помощник Олега Чемезова 25-летняя Кристина Тодчук будет участвовать в праймериз по 6 одномандатному округу. Там на партийное предварительное голосование уже зарегистрированы двое кандидатов: юрист некоммерческой организации Николай Комольцев и проректор ТюмГУ Иван Романчук.

Действующий депутат гордумы Александр Лейс, между тем, как и прогнозировали эксперты, аннулировал свое заявление об участии в праймериз по 18 одномандатному округу — там, напомним, зарегистрирован его коллега по думе Андрей Потапов. По информации источника «URA.RU», знакомого с ситуацией, пока Лейс не подал заявления на другой округ. Схожая ситуация ранее возникла с главой «Тюменского издательского дома» Алексеем Двизовым, который, заявившись по округу № 7, вскоре снял свою кандидатуру и подал документы на другой округ, № 10.

Кроме того, на праймериз появился «фронтовик» — сопредседатель регионального отделения ОНФ, замглавреда ООО «Интернет-издание Ньюспром.Ру» Александр Пересторонин подал документы на округ №15. Именно там на выборы в Думу намерен идти коммунист Динар Абукин, которому в 2013 году удалось взять единственный «оппозиционный» мандат не по партийным спискам. Политолог Александр Безделов ранее предрек оппозиции серьезные проблемы с прохождением в гордуму по одномандатным округам, поскольку партийцам там традиционно трудно завоевать большинство голосов населения. При этом Абукин — самый бедный депутат гордумы по данным за 2016 год — в преддверии выборов устроился на работу в структурное подразделение ТОДЭП (Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие), учредителем которого является правительство области.

Срок приема заявлений от потенциальных участников партийных праймериз, между тем, продлен на неделю: в «Единой России» документы готовы ждать до 15 мая. Предварительное голосование назначено на 3 июня.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.RU»
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