Бжания принял решение о своем президентстве в Абхазии

Экс-президент Абхазии Аслан Бжания объявил о своем намерении участвовать в предстоящих досрочных президентских выборах. В ноябре он оставил президентское место из-за протестов.
«Я знаю, что мы будем участвовать в выборах, моя команда будет участвовать в выборах. Я буду выдвигаться», — сказал Бжания. Его слова приводит ТАСС.
Аслан Бжания 19 ноября подал заявление об отставке с поста президента Абхазии на фоне массовых протестов и беспорядков в республике. Позже бывший президент заявлял, что обстановка в Абхазии стала немного спокойнее после достижения соглашения между властью и оппозицией, передает RT.
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