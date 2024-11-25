Бжания принял решение о своем президентстве в Абхазии

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Несмотря на протесты, Бжания вновь попытается стать президентом Абхазии
Несмотря на протесты, Бжания вновь попытается стать президентом Абхазии Фото:

Экс-президент Абхазии Аслан Бжания объявил о своем намерении участвовать в предстоящих досрочных президентских выборах. В ноябре он оставил президентское место из-за протестов. 

«Я знаю, что мы будем участвовать в выборах, моя команда будет участвовать в выборах. Я буду выдвигаться», — сказал Бжания. Его слова приводит ТАСС.

Аслан Бжания 19 ноября подал заявление об отставке с поста президента Абхазии на фоне массовых протестов и беспорядков в республике. Позже бывший президент заявлял, что обстановка в Абхазии стала немного спокойнее после достижения соглашения между властью и оппозицией, передает RT.

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Экс-президент Абхазии Аслан Бжания объявил о своем намерении участвовать в предстоящих досрочных президентских выборах. В ноябре он оставил президентское место из-за протестов.  «Я знаю, что мы будем участвовать в выборах, моя команда будет участвовать в выборах. Я буду выдвигаться», — сказал Бжания. Его слова приводит ТАСС. Аслан Бжания 19 ноября подал заявление об отставке с поста президента Абхазии на фоне массовых протестов и беспорядков в республике. Позже бывший президент заявлял, что обстановка в Абхазии стала немного спокойнее после достижения соглашения между властью и оппозицией, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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