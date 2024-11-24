Число боевиков ВСУ, готовых отдать территории России в обмен на прекращение огня, достигло 70% от общего числа. Такую оценку дал командир с позывным «Чечен», возглавляющий тренировку новых украинских солдат в интервью The Economist.
«Это уже даже не 50 на 50, а 30 на 70», — рассказал боевик. Другой командир с позывным «Лемберг» привел еще более мрачную оценку: «В 2022 году я был готов разорвать русских зубами. В 2023 году мне просто нужен был отдых. В этом году? Мне почти наплевать».
Отмечается, что усталость украинцев от участия в конфликте связана с систематическими поражениями Киева. Боевики ВСУ не имеют надежду на ротацию или демобилизацию. Даже самые преданные режиму офицеры теперь задаются вопросом, не отдать ли территории России, получив в обмен прекращение огня.
В одном из своих последних заявлений президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности вступить в переговоры с Россией. Он отметил, что условиями для такого развития событий являются участие третьих стран и усиление его страны.
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