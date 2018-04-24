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Главные новости Тюменской области
18:52  24 апреля 2018 0

На мандат в тюменскую гордуму претендует ректор местного вуза. У одного из кандидатов непредвиденные проблемы

Елена Бойко идет на праймериз по 9 округуФото: с сайта tsaa.ru
новость из сюжета:
Выборы в городскую думу Тюмени 2018 год
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В избирательной кампании в Тюменскую гордуму — новая сенсация. Документы на участие в праймериз «Единой России» подала ректор аграрного вуза Елена Бойко. Эксперты полагают, что это может перекрыть дорогу в думу для и. о. ректора опорного Тюменского индустриального университета Вероники Ефремовой, которой ранее прочили победу на выборах.

Согласно информации на сайте партии, Елена Бойко пойдет на предварительное голосование и по партийному списку, и по одномандатному округу №9. В случае победы на партийных праймериз, в округе ей предстоит борьба за мандат с действующим депутатом Гордумы, коммунистом Александром Чепиком.

Участвовать в праймериз намерен и Александр Гунбин — заместитель главного инженера Антипинского нефтеперерабатывающего (АНПЗ), крупнейшего актива холдинга «Новый поток» Дмитрия Мазурова. Он пойдет по одномандатному округу №20 и по партийному списку.

Еще один участник праймериз «Единой России» сегодня сменил округ. Глава «Тюменского издательского дома» Алексей Двизов, который четыре дня назад был зарегистрирован по округу №7, накануне подал заявление о снятии своей кандидатуры, а сегодня вновь изъявил желание участвовать в предварительном голосовании, но уже по округу №10. Источник «URA.RU» в «Единой России» пояснил, что это стандартный механизм для смены округа. Не исключено, что этой же возможностью воспользуется и один из действующих депутатов Гордумы, зарегистрированных по 18 округу — Андрей Потапов или Александр Лейс, появление которых в одном округе ранее политолог Александр Безделов назвал сенсацией.

Появился сегодня соперник на грядущих дебатах и у долгожителя Тюменской городской думы Юрия Коновалова. По одномандатному округу №1, где идет Коновалов, зарегистрирован директор ООО «ХлебТоргСервис Плюс» Олег Хрупа.

Выдвижение на праймериз ректора Государственного аграрного университета Северного Зауралья Елены Бойко, скорее всего, помешает пройти в думу и. о. ректора ТИУ Веронике Ефремовой, полагает политолог Александр Безделов. «Исторически так сложилось, что у нас ректоры или проректоры вузов присутствуют в думах, но числом не более двух. Ранее, например, депутатами были ректор Строительной академии Виктор Чикишев и ректор ТГУ Геннадий Чеботарев, были депутатами ректор ТГНГУ Николай Карнаухов и ректор Академии культуры Евгений Заболотный, — напомнил собеседник агентства. — Сейчас на праймериз уже заявились проректор ТюмГУ Иван Романчук и ректор аграрного вуза Елена Бойко. Похоже, что Вероника Ефремова вообще не будет выдвигаться. Боливар не вынесет троих».

Надежда Карташова
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