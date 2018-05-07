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Главные новости Курганской области
10:47  07 мая 2018 0

В Кургане страховщики нашли способ не платить по ОСАГО

Клипарт. Магнитогорск, страховка, осаго, деньги
Покупка полиса ОСАГО не всегда предохранит автовладельца от неожиданностейФото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане участились случаи, когда страховые иски подают в суд на возмещение выплат по ДТП, мотивируя тем, что клиенты вовремя не подали уведомление о аварии, оформленной по европротоколу без участия сотрудников полиции. При этом клиенты уверены, что компании специально затягивают процедуру, чтобы иметь основания для оспаривания выплат.

Об одном из таких дел, когда представители компании «Ингосстрах» подали иск на клиента спустя более года, рассказал правозащитник Алексей Зарецкий. Его подопечный, согласно приговору суда, должен вернуть более 21 тысячи рублей, выплаченных «Ингосстрахом» пострадавшей стороне после ДТП. «Они ссылаются на то, что инцидент не занесен в книгу регистраций. Это обычная тетрадь, не прошита, не пронумерована, ее в любой момент можно переписать», — возмущается юрист. По словам Зарецкого, настораживает тот факт, что в Курганской области суды встают на сторону страховых компаний, в то время как в других регионах нередко подобные тяжбы выигрывают клиенты. «Получается, никто не может быть уверен, что в течение трех лет (такой срок давности по этим искам) не станет жертвой подобного суда», — отмечает Зарецкий.

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ДТП может обернуться судебным иском к владельцу полиса ОСАГО спустя год или два
Фото: Илья Московец © URA.RU

Руководитель курганского филиала компании «Ингосстрах» Владимир Быстров отметил, что все процедуры происходят строго в соответствии с правилами страхования. «Вовремя уведомить о ДТП — это законное требование, от возможности связаться с обоими участниками зависит правильность начисления выплат», — отметил он.

Источники агентства, которые давно работают в этом бизнесе, отмечают, что подобные иски — не редкость и грешит им не только «Ингосстрах», но и компания «Альфастрахование». Наиболее же часто, по их сведениям, подобные конфликты возникают с «Южурал-аско». «Могут неоднократно отправлять человека с документами: якобы, что-то оформлено неверно. В итоге он опаздывает, и есть все основания на нем сэкономить», — рассказал адвокат, не пожелавший называть свое имя. Он посоветовал сделать копии всех документов и хранить их три года, потребовав предварительно с представителей компании расписку в получении. «Если отправить уведомление заказным письмом со всеми необходимыми юридическими формальностями, отрицать факт получения страховщики уже не смогут», — добавил собеседник агентства.

Один из руководителей курганского филиала компании «Южурал-аско» заверил «URA.RU», что их представители всегда идут навстречу клиенту и стараются урегулировать все разногласия. Он пообещал, что с корреспондентом свяжутся специалисты, чтобы уточнить все тонкости процесса передачи необходимых бумаг, однако звонка так и не последовало.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
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