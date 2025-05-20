Рубио: США отказываются участвовать в грядущем саммите G20

Соединенные Штаты не будут участвовать в предстоящих форумах Группы двадцати (G20), которые пройдут в Южной Африке, ни на уровне руководителей внешнеполитических ведомств, ни на уровне глав государств и правительств. Об этом заявил госсекретарь США и врио помощника американского президента по нацбезопасности Марко Рубио.
«Мы решили не принимать участие в [саммите] G20 в этом году, принимаемом Южной Африкой, ни на уровне министра иностранных дел, ни на уровне президента», — заявил Марко Рубио во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Информацию подтверждает The Washington Post.
Рубио добавил, что это решение связано с противоречиями между Вашингтоном и Преторией, а также несогласием американской стороны с формированием повестки дня G20 южноафриканской стороной. По его словам, повестка, предложенная ЮАР, «не отражает приоритеты нынешней администрации» США.
По информации The Washington Post, Совету национальной безопасности Белого дома было поручено приостановить взаимодействие с G20 в связи с угрозой бойкота со стороны президента США Дональда Трампа. Такая мера обсуждалась на фоне сообщений о новом законе ЮАР, предусматривающем экспроприацию земель у белых фермеров, что вызвало обеспокоенность американской администрации. Саммит G20 запланирован на ноябрь и пройдет в Йоханнесбурге.
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