В Сети обсуждают фотографию, сделанную в одном из магазинов Тюмени. На снимке запечатлели колбасу, упакованную в пакеты с изображением георгиевской ленточки. Подобная рекламная акция возмутила пользователей.
«Известная торговая сеть решила оригинальным образом подготовиться к Дню Победы», — написал автор поста в группе «Типичная Тюмень» во «ВКонтакте». На фото видно, что стоимость колбасы составляет 183 рубля. Судя по желтому ценнику и надписи «Лучшая цена», продается товар по акции.
«Нет границ у нашей гордости за Победу», «День Победы все больше превращается в маскарад и триумф идиотизма», «Вот она — цена победы!», «Деды воевали, чтобы продажи вырастали», «Дно дна», «Все это действие похоже больше на унижение, чем на уважение к ветеранам» — прокомментировали подписчики паблика и призвали не приобретать продукцию этой фирмы.
Случаев, которые в преддверии 9 Мая возмутили общественность, становится все больше. Так, в центре Челябинска появился баннер в честь Дня Победы с орфографической ошибкой. В Серове создатели праздничных плакатов и вовсе перепутали имена ветеранов, которых поздравляли.