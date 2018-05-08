06:34 08 мая 2018 0

Жителей города возмутила невнимательность местных властей ФОТО: Ольга Морозкова, паблик во «ВКонтакте» «Это Серов, детка!»

В Серове на билборде с поздравлением ветеранов Великой Отечественной войны перепутали их имена. По мнению местных жителей, городская администрация, которая якобы является заказчиком баннера, не проявила должного внимания к защитникам Отечества.

«Как можно было напутать имена ветеранов! Даже в этом облажались!», — подписала фотографию Ольга Морозкова в группе во «ВКонтакте» «Это Серов, детка!». Всего на плакате изображены четыре человека. При сравнении с баннером, который вешали в 2015 году, можно понять, что имена ветеранов перепутаны.

Такая невнимательность возмутила жителей города, которые обрушились с критикой на местную власть: «„Только на словах уважение, а наделе“, „живых осталось 1%, и то не смогли их нормально поздравить“, „имена путать, это непростительно, тем более в честь такого праздника“».

В 2015 году билборд был оформлен правильно ФОТО: Ольга Морозкова, паблик во «ВКонтакте» «Это Серов, детка!»

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Кургане разместили плакаты с поздравлениями Дня Победы, в которых обнаружили грубейшие орфографические ошибки. Например, в слове «Брестская» пропустили вторую букву «с», а слово «крепость» написали с заглавной буквы. Интернет-пользователи уже возмутились работой создателей плакатов. В городской администрации объяснили, что не имеют никакого отношения к баннерам, поскольку они были изготовлены одним из рекламных агентств на безвозмездной основе. В настоящий момент плакаты демонтированы — их обещают вернуть на место во вторник, 8 мая.