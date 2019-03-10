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Курганцы устроили массовый флешмоб, чтобы поблагодарить власти за закрытие алкомаркетов. ФОТО

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
10 марта 2019 в 15:04
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Благодарные горожане встали в хороводФото: Екатерина Сычкова

Жители Кургана собрались в хоровод, чтобы поблагодарить власти за закрытие 24 алкомаркетов. Организатором флешмоба в масленичное воскресенье стал предприниматель Андрей Олецкий, который возглавляет также объединение «Родной мир», деятельность которого направлена на возрождение и поддержку народных традиций.

«Сегодняшний хоровод посвящен добрым делам. Закрытие алкомаркетов — это первый раз за мою предпринимательскую деятельность», — отметил Олецкий. Он заявил, что намерен и дальше поддерживать добрые дела властей.

Как ранее сообщало «URA.RU», депутаты Курганской областной думы проголосовали за законопроект, ограничивающий продажу спиртного в жилых многоквартирных домах. С инициативой выступила областная прокуратура, в действие закон вступил с начала 2019 года. В результате в Кургане и области было закрыто несколько десятков магазинов, торгующих спиртным.

Флешмоб собрал десятки людей
Фото: Екатерина Сычкова

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