Жители Кургана собрались в хоровод, чтобы поблагодарить власти за закрытие 24 алкомаркетов. Организатором флешмоба в масленичное воскресенье стал предприниматель Андрей Олецкий, который возглавляет также объединение «Родной мир», деятельность которого направлена на возрождение и поддержку народных традиций.
«Сегодняшний хоровод посвящен добрым делам. Закрытие алкомаркетов — это первый раз за мою предпринимательскую деятельность», — отметил Олецкий. Он заявил, что намерен и дальше поддерживать добрые дела властей.
Как ранее сообщало «URA.RU», депутаты Курганской областной думы проголосовали за законопроект, ограничивающий продажу спиртного в жилых многоквартирных домах. С инициативой выступила областная прокуратура, в действие закон вступил с начала 2019 года. В результате в Кургане и области было закрыто несколько десятков магазинов, торгующих спиртным.