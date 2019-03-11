10 марта 2019

Мэр Нижнего Тагила доверил свой главный медиаактив журналистке из Екатеринбурга

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 13:39
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Конференция ОНФ. Екатеринбург, варакина людмила
Варакина уже работала на «Тагил-ТВ», правда, 20 лет назадФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На телеканале «Тагил-ТВ», которым владеет мэрия Нижнего Тагила, сменился директор. Место Владимира Путинцева заняла свердловская журналистка и общественница Людмила Варакина. Она рассказала «URA.RU», что в понедельник, 11 марта, мэр Владислав Пинаев представил ее коллективу.

«Я около 20 лет назад работала на „Тагил-ТВ“, вела вечерние новости, была репортером. Рада, что вернулась в Тагил, — сказала Варакина. — Это не просто какое-то маленькое муниципальное телевидение. Канал 24 часа в сутки транслирует собственный контент. Мы будем расширять темник новостей, чтобы сделать их интересными не только для жителей города, но и области — у „Тагил-ТВ“ есть свой YouTube-канал, также мы присутствуем в „Яндекс. ТВ“».

Новый руководитель телеканала отметила, что прежнему директору Владимиру Путинцеву на «Тагил-ТВ» предложена должность главного редактора, а также ряд вакансий в других местах. Однако пока специалист решил уйти в отпуск.

Людмила Варакина с 2013 по 2015 год была исполнительным директором Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области. После этого вела передачу «Важные птицы» на радио «Комсомольская правда». Является координатором проекта ОНФ «Народная оценка качества» в регионе.

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