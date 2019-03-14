Прокуратура ХМАО оспорит приговор предпринимателю, чей бизнес крышевали влиятельные силовики

Окружная прокуратура ХМАО не согласна с мягким приговором суда в отношении ОПГ из Нефтеюганска, которая занималась продажей контрафактной алкогольной продукции. Об этом 14 марта «URA.RU» сообщила руководитель пресс-службы ведомства Дина Московских.
«Изначально суд в особом порядке рассмотрел дела шестерых участников преступной группы. Все они получили от 13 до 15 месяцев тюрьмы. Вчера также был оглашен приговор последнему обвиняемому Худаярову, он также получил приговор сроком 13 месяцев лишения свободы. Нефтеюганская межрайонная прокуратура уже внесла апелляционное представление в связи с мягкостью назначенного наказания», — сообщила агентству помощник окружного прокурора ХМАО по связям с общественностью Дина Московских.
Напомним, летом прошлого года силовиками был ликвидирован незаконный склад поддельного алкоголя в Нефтеюганске, который принадлежал Арифджону Худаярову. Было изъято более 30 тысяч бутылок контрафактного спиртного, в составе которого нашли сивушные масла, технические примеси и метанол, вызывающий слепоту, кому и смерть. Кроме шестерых сообщников Худаярова, по подозрению в покрывательстве предпринимателя были задержаны два влиятельных силовика: начальник ОМВД Нефтеюганска Николай Плаксин, а также его подельник Роман Недыба.