Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

Порошенко уволил главу разведки Фото: Официальный сайт Президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки страны Егора Божка. Соответствующий указ опубликован на сайте национального лидера.

«Освободить Божка Егора Валерьевича от должности председателя Службы внешней разведки Украины», — цитирует RNS документ под номером №73/2019 от 13 марта. Свой пост Божок занимал менее двух лет. Кресло силового ведомства чиновник занял в сентябре 2017 года.

В феврале Порошенко уволил бывшего главу службы безопасности Украины Игоря Смешко с должности своего внештатного советника. Дело в том, что Смешко зарегистрировался кандидатом на пост главы государства. Всего национальный Центризбирком зарегистрировал 44 кандидата на пост президента страны. Выборы запланированы на 31 марта.