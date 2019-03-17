Названа дата приезда Путина в Крым

Семен Гринберг
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17 марта 2019 в 17:42
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Путин , путин владимир
Президент России в Крыму откроет ТЭС и осмотрит мемориальный комплексФото: Официальный сайт Президента РФ

Пресс-служба Кремля назвала дату визита президента России Владимира Путина в Крым. Глава государства планирует посетить Севастополь и Симферополь 18 марта, сообщает RT.

«Путин посетит 18 марта Крым и Севастополь. Он примет участие в торжествах по случаю пятой годовщины референдума 2014 года», — приводит издание данные пресс-службы Кремля.

В Крыму президент примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС, также в режиме видеоконференции откроет Таврическую ТЭС и подстанцию «Порт» в Тамани. Кроме того, запланирован осмотр мемориального комплекса «Малахов курган».

Референдум о воссоединении Крыма с Россией состоялся 16 марта 2014 года. В ходе голосования подавляющее большинство жителей полуострова высказало желание войти в состав РФ. За пять лет после референдума регион изменился в лучшую сторону. Даже европейские эксперты, побывавшие на полуострове, говорят о «ренессансе» и высоко оценивают «большие стройки», развернувшиеся в Крыму. Китайское издание Huanqiu shibao пишет, что бюджет Крыма вырос в шесть раз, достигнув 86,65 млрд рублей. Зарплаты увеличились в трое, а средний доход на человека составил 24 тыс. рублей в месяц, передает ИА FlаshSiberia.

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