Названа дата приезда Путина в Крым

Пресс-служба Кремля назвала дату визита президента России Владимира Путина в Крым. Глава государства планирует посетить Севастополь и Симферополь 18 марта, сообщает RT.
«Путин посетит 18 марта Крым и Севастополь. Он примет участие в торжествах по случаю пятой годовщины референдума 2014 года», — приводит издание данные пресс-службы Кремля.
В Крыму президент примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС, также в режиме видеоконференции откроет Таврическую ТЭС и подстанцию «Порт» в Тамани. Кроме того, запланирован осмотр мемориального комплекса «Малахов курган».
Референдум о воссоединении Крыма с Россией состоялся 16 марта 2014 года. В ходе голосования подавляющее большинство жителей полуострова высказало желание войти в состав РФ. За пять лет после референдума регион изменился в лучшую сторону. Даже европейские эксперты, побывавшие на полуострове, говорят о «ренессансе» и высоко оценивают «большие стройки», развернувшиеся в Крыму. Китайское издание Huanqiu shibao пишет, что бюджет Крыма вырос в шесть раз, достигнув 86,65 млрд рублей. Зарплаты увеличились в трое, а средний доход на человека составил 24 тыс. рублей в месяц, передает ИА FlаshSiberia.