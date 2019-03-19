Глава Зауралья едет в район, где прошли митинги и уволился глава

Программа визита Вадима Шумкова в Притобольный район пока не раскрывается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков намерен 22 марта посетить Притобольный район, где на прошлой неделе коммунисты устроили митинг против добычи урана. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе главы региона.

«Рабочая поездка в Притобольный район стоит в плане 22 марта», — заявили в правительстве региона, отметив, что программа еще уточняется, но это будет «типичный визит», такой же, как и в другие районы области. Обычно Шумков посещает в муниципальных образованиях Зауралья медицинские и учебные учреждения, дома культуры и крупные предприятия.

При посещении районов Шумков по традиции вручает их главам «синюю папку» с вопросами от жителей, по которым чиновники потом должны отчитаться. Должность главы Притобольного района вакантна с начала февраля, когда занимавший ее Сергей Спирин ушел в отставку по собственному желанию. Обязанности главы временно исполняет его первый заместитель Дмитрий Лесовой. Выборы главы района пройдут в апреле. На эту должность претендуют четыре кандидата, в том числе и Лесовой.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 15 марта в селе Глядянское Притобольного района региональное отделение КПРФ провело в Притобольном районе митинг против добычи урана в Звериноголовском районе. Организатор митинга Яков Сидоров пояснял, что эта разработка может попасть в зону подтопления реки Тобол, которая является водозабором для нескольких районов области, в том числе и Притобольного. Однако эксперты считают, что с помощью таких акций коммунисты пытаются привлечь к себе внимание перед выборами губернатора.