Власти нашли способ остановить рост цен на перелеты по России

Минтранс предложил обнулить НДС на внутренних авиаперевозках Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Министерство транспорта предложило Министерству финансов обнулить налог на добавленную стоимость (НДС) на все внутренние авиаперевозки, что позволит избежать роста тарифов.

«Предлагаемые меры направлены на улучшение экономических условий, в которых работают авиакомпании, а также на предотвращение роста тарифов», — приводит RT слова представителя Минтранса. В качестве еще одной меры ведомство предложило повысить компенсации авиакомпаниям за акциз на топливо.

Ранее Министр транспорта Евгений Дитрих предлагал сохранить налог на полеты через Москву на уровне 10%, а для остальных внутренних рейсов снизить НДС до 0%. Правда, эксперты выразили мнение, что этого недостаточно для снижения цен на перелеты по стране.