Губернатор Артюхов пригрозил мэрам санкциями за срыв важной программы

Губернатор пообещал санкции для мэров, которые опоздают с благоустройством в этом году Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На совете глав ЯНАО глава региона Дмитрий Артюхов жестко отчитал нескольких мэров из-за срывов программы по благоустройству в прошлом году. Об этом сообщили собственные источники агенства после совета глав. Он подчеркнул, что четыре ямальских города получили дополнительные средства на реализацию проектов по благоустройству.

«Губернатор на совещании с главами дал понять, что все бюджеты были доведены своевременно, проекты должны быть подготовлены, контракты заключены. В этом году срыв сроков строительства объектов будет иметь серьезные последствия», — рассказали инсайдеры в правительстве ЯНАО, отметив, что программе по благоустройству Артюхов уделяет особое внимание.

Источники отмечают, что дополнительные деньги на свои проекты получили муниципалитеты, которые со времени принятия основного бюджета успели проработать и подкорректировать свои планы. Дополнительное финансирование уже прошло утверждение на последнем заседании регионального Заксобрания.

Большую часть дополнительных денег получил Салехард. «Жители столицы последние два года жаловались, что им уделялось гораздо меньше внимания, чем, например соседнему городу Лабытнанги. В этот раз они получили поддержку своих проектов», — говорят собеседники в правительстве. Допфинансирование на благоустройство получат Лабытнанги, Губкинский, Пуровский, а также Приуральский и Надымский районы.

Сколько именно дополнительных средств получат муниципалитеты — в правительстве не уточняют. В общей сложности в этом году на благоустройство планируют потратить более 2,7 миллиардов рублей.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что 26 марта на совете глав ЯНАО в Салехарде губернатор Артюхов жестко отчитал главу Пуровского района Андрея Нестерука и главу Ноябрьска Алексея Романова. Губернатор заявил, что именно эти муниципалитеты в прошлом году сорвали сроки работ по благоустройству в регионе.