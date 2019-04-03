В медиахолдинге ямальских властей назначен новый руководитель

В ямальском госучреждении «Северное издательство» назначен новый директор. Пост занял Павел Иванов. Он сменил на посту Эдуарда Ярмаметова. Последний в конце прошлого года победил в публичном кадровом конкурсе и возглавил главный телеканал ЯНАО «Ямал-регион». Информация о назначении Иванова появилась на сайте правительства Ямала.
Павел Иванов работает в «Северном издательстве» с 2013 года. Ранее он занимал пост заместителя директора по финансовым вопросам и маркетингу. После ухода Ярмаметова он исполнял обязанности директора издательства.
«Северное издательство» является госучереждением и находится в подчинении у департамента внутренней политики ЯНАО. По сути это медиахолдинг, в состав которого входят главная региональная газета «Красный Север», газеты на языках коренных народов севера «Наръян Нгерм» и «ЛУХ АВТ», журналы «Ямальский меридиан» и «Северяне», а также собственная типография.