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В Югре ОМОН устроил шоу со взрывами и стрельбой. ФОТОРЕПОРТАЖ

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 17:16
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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, бтр, омон, спецназ, боевые действия
В повседневной работе бойцам сургутского ОМОНа БТР пока не пригождалсяФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте на праздновании юбилея создания местного отряда ОМОН бойцы спецподразделения устроили показательные выступления с участием бронетехники, взрывами и стрельбой, передает корреспондент «URA.RU».

Сургутский ОМОН был создан пять лет назад, до этого в Югре такой отряд был только в Нижневартовске. На юбилейные мероприятия в Сургут приехал первый заместитель командующего уральской Росгвардией генерал-майор Сергей Захаров. Он вручил награды местным силовикам. Главным событием праздника стали показательные выступления бойцов ОМОНа. Очевидцы отмечают, что такого шоу в Сургуте еще не было.

Сотрудники силового спецподразделения продемонстрировали бронетехнику — БТР и автомобиль «Тигр». Во время шоу использовались огнестрельное оружие и взрывчатка — взрывы были такими мощными, что напугали нескольких гостей. ОМОН выполнил несколько учебных задач: бойцы десантировались с вертолета, помогали попавшим в засаду полицейским, освобождали заложников и захватывали террористов.

Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут
Показательные выступления начались с демонстрации силовых приемов. Это была наименее зрелищная часть шоу
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут
Силовики показали навыки десантирования с вертолета на тросах и с использованием парашютов
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут
Во время прыжков с парашютами произошел конфуз — из-за сильного ветра одного из бойцов унесло за пределы базы ОМОН
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут
Во время шоу использовали огнестрельное оружие и взрывпакеты
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут
Взрывы были такими мощными, что напугали нескольких гостей
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут
По легенде учений полицейские попали в засаду. На помощь приехал БТР с сотрудниками ОМОНа
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут
При задержании условных преступников использовался также бронированный автомобиль «Тигр»
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут
Во время другой части шоу силовики освобождали заложников из захваченного террористами автобуса
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут
Террористы были обезврежены, заложников спасли
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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