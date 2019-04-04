В повседневной работе бойцам сургутского ОМОНа БТР пока не пригождалсяФото: Александр Кулаковский © URA.RU
В Сургуте на праздновании юбилея создания местного отряда ОМОН бойцы спецподразделения устроили показательные выступления с участием бронетехники, взрывами и стрельбой, передает корреспондент «URA.RU».
Сургутский ОМОН был создан пять лет назад, до этого в Югре такой отряд был только в Нижневартовске. На юбилейные мероприятия в Сургут приехал первый заместитель командующего уральской Росгвардией генерал-майор Сергей Захаров. Он вручил награды местным силовикам. Главным событием праздника стали показательные выступления бойцов ОМОНа. Очевидцы отмечают, что такого шоу в Сургуте еще не было.
Сотрудники силового спецподразделения продемонстрировали бронетехнику — БТР и автомобиль «Тигр». Во время шоу использовались огнестрельное оружие и взрывчатка — взрывы были такими мощными, что напугали нескольких гостей. ОМОН выполнил несколько учебных задач: бойцы десантировались с вертолета, помогали попавшим в засаду полицейским, освобождали заложников и захватывали террористов.
Показательные выступления начались с демонстрации силовых приемов. Это была наименее зрелищная часть шоу
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Силовики показали навыки десантирования с вертолета на тросах и с использованием парашютов
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Во время прыжков с парашютами произошел конфуз — из-за сильного ветра одного из бойцов унесло за пределы базы ОМОН
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Во время шоу использовали огнестрельное оружие и взрывпакеты
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Взрывы были такими мощными, что напугали нескольких гостей
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
По легенде учений полицейские попали в засаду. На помощь приехал БТР с сотрудниками ОМОНа
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
При задержании условных преступников использовался также бронированный автомобиль «Тигр»
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Во время другой части шоу силовики освобождали заложников из захваченного террористами автобуса
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Террористы были обезврежены, заложников спасли
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU