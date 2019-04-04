В Югре ОМОН устроил шоу со взрывами и стрельбой. ФОТОРЕПОРТАЖ

Антон Степыгин © Служба новостей «URA.RU» 04 апреля 2019 в 17:16 Размер текста - 17 +

В повседневной работе бойцам сургутского ОМОНа БТР пока не пригождался Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Сургуте на праздновании юбилея создания местного отряда ОМОН бойцы спецподразделения устроили показательные выступления с участием бронетехники, взрывами и стрельбой, передает корреспондент «URA.RU». Сургутский ОМОН был создан пять лет назад, до этого в Югре такой отряд был только в Нижневартовске. На юбилейные мероприятия в Сургут приехал первый заместитель командующего уральской Росгвардией генерал-майор Сергей Захаров. Он вручил награды местным силовикам. Главным событием праздника стали показательные выступления бойцов ОМОНа. Очевидцы отмечают, что такого шоу в Сургуте еще не было. Сотрудники силового спецподразделения продемонстрировали бронетехнику — БТР и автомобиль «Тигр». Во время шоу использовались огнестрельное оружие и взрывчатка — взрывы были такими мощными, что напугали нескольких гостей. ОМОН выполнил несколько учебных задач: бойцы десантировались с вертолета, помогали попавшим в засаду полицейским, освобождали заложников и захватывали террористов. Показательные выступления начались с демонстрации силовых приемов. Это была наименее зрелищная часть шоу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Силовики показали навыки десантирования с вертолета на тросах и с использованием парашютов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Во время прыжков с парашютами произошел конфуз — из-за сильного ветра одного из бойцов унесло за пределы базы ОМОН Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Во время шоу использовали огнестрельное оружие и взрывпакеты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Взрывы были такими мощными, что напугали нескольких гостей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU По легенде учений полицейские попали в засаду. На помощь приехал БТР с сотрудниками ОМОНа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU При задержании условных преступников использовался также бронированный автомобиль «Тигр» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Во время другой части шоу силовики освобождали заложников из захваченного террористами автобуса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Террористы были обезврежены, заложников спасли Фото: Александр Кулаковский © URA.RU