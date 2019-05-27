ФСБ предупредила об угрозе провокаций от Украины

Денис Аллаяров
© Служба новостей «URA.RU»
27 мая 2019 в 22:35
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Строительство Керченского моста, экскаватор, керченский мост, крымский мост, строительство моста
ФСБ продолжает следить за ситуацией на границеФото: Официальный информационный сайт строительства Крымского моста

Риск повторения провокаций на крымском направлении российско-украинской границы сохраняется. Об этом заявил глава Погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

«Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки [на границе], риски аналогичных провокаций на крымском направлении сохраняются. <…> Киев не отказался от намерения организовать повторный несанкционированный проход через Керченский пролив украинских кораблей», — сказал Кулишов в интервью «Российской газете». Он добавил, что существует вероятность повторения провокаций украинскими спецслужбами «на крымском направлении».

По словам генерала, ФСБ продолжает следить за ситуацией на границе и готова к «различным сценариям ее развития». «За пять лет в Крыму выстроена современная <…> система защиты и охраны государственной границы», — резюмировал Кулишов.

В ноябре прошлого года на российско-украинской границе в Черном море произошел конфликт. Погранслужба ФСБ провела силовое задержание двух артиллерийских катеров и буксира ВМС Украины, которые пытались пройти из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив, напоминает «Царьград». В феврале представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва не допустит новых провокаций на этом направлении, уточняет RT.

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