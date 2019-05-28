Заведующая детсадом уже написала заявление об увольнении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заведующую детского сада в Сургуте уволили за инцидент трехлетней давности, когда в ее учреждении прошло праздничное представление со стриптизом. Об этом 28 мая «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник добавил, что о скандальном инциденте широко известно стало только сейчас, когда в городской группе «К-Информ» в соцсети «ВКонтакте» появилась соответствующая видеозапись. На кадрах видно, как аниматор в ростовой кукле кабана исполняет стриптиз. После того, как персонаж полностью разделся, он танцует с одной из женщин, находящихся в актовом зале.

В комментариях к видеозаписи предположили, что на видео запечатлена заведующая детским садом. «Ужас какой! Героиня, по-моему, заведующая детским садом „Золотая рыбка“. Я понимаю, что все мы люди, но не в детском саду же такое вытворять», — отмечает пользователь Elena Morgun. «Что за разврат в стенах сада! Куда смотрит департамент?» — комментирует Наталья Черняева. «Ну что сказать, если ученики школ устраивают БДСМ-выпускные, а в сургутском саду стриптиз? Жесть, деградируем», — пишет Виктор Чегеваро.

Как сообщила «URA.RU» директор департамента образования администрации Сургута Анна Томазова, данный инцидент действительно произошел в одном из детских садов Сургута. «Случай произошёл три года назад. В данный момент проводим служебную проверку. Но уже сегодня заведующая дошкольного учреждения написала заявление об увольнении по собственному желанию», — отметила чиновница.