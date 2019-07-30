Институт развития интернета (ИРИ) составил список отечественных приложений — аналогов зарубежных сервисов для смартфонов и планшетов. Они могут стать обязательными для предустановки на продаваемую в России технику, если примут соответствующий закон.
Всего исследователи ИРИ обозначили 12 категорий приложений. Например, поисковики Яндекс и Рамблер заявлены как альтернативы Google Chrome и Opera, а Yandex почта и Mail.ru как замена Gmail и Outlook. Что касается соцсетей, Facebook, Instagram, Twitter и TikTok предлагается заменить «ВКонтакте» и «Одноклассниками», которые по количеству аудитории оказались на лидирующих позициях. Мессенджерам WhatsApp и Viber в качестве альтернативы даются ICQ, «ТамТам» и «Диалог». Иностранным платежным системам Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay соответствует отечественная Mir Pay.
«Это отечественные приложения, которые можно сегодня рекомендовать. В девяти сегментах российские сервисы популярнее иностранных — это поисковики, почтовые и облачные сервисы, антивирусные программы, геолокация. В трех сегментах — видеохостинги, мессенджеры, платежи — менее распространены», — пояснил «URA.RU» генеральный директор ИРИ Сергей Петров. Список планируют направить в Минкомсвязи и правительство РФ.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект об обязательной установке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры, телевизоры с функцией Smart-TV и другую сложную технику перед ее продажей, напоминает
Петров отметил, что законодателям еще предстоит разобраться, какие компании будут считать отечественными. «Надо сначала идентифицировать, потому что „Яндекс“, например, считается российской компанией, а зарегистрирована она в Нидерландах», — уточнил исследователь.