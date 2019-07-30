30 июля 2019

Российские приложения оказались лучше Facebook и Instagram. Для них готовят новый закон

© Служба новостей «URA.RU»
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Соцсети и мессенджеры. Сургут, соцсети, facebook, viber, вайбер, telegram, мессенджеры, фэйсбук, телеграм, приложения для телефона, вибер
У отечественных аналогов еще предстоит проверить «прописку»Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Институт развития интернета (ИРИ) составил список отечественных приложений — аналогов зарубежных сервисов для смартфонов и планшетов. Они могут стать обязательными для предустановки на продаваемую в России технику, если примут соответствующий закон.

Всего исследователи ИРИ обозначили 12 категорий приложений. Например, поисковики Яндекс и Рамблер заявлены как альтернативы Google Chrome и Opera, а Yandex почта и Mail.ru как замена Gmail и Outlook. Что касается соцсетей, Facebook, Instagram, Twitter и TikTok предлагается заменить «ВКонтакте» и «Одноклассниками», которые по количеству аудитории оказались на лидирующих позициях. Мессенджерам WhatsApp и Viber в качестве альтернативы даются ICQ, «ТамТам» и «Диалог». Иностранным платежным системам Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay соответствует отечественная Mir Pay.

«Это отечественные приложения, которые можно сегодня рекомендовать. В девяти сегментах российские сервисы популярнее иностранных — это поисковики, почтовые и облачные сервисы, антивирусные программы, геолокация. В трех сегментах — видеохостинги, мессенджеры, платежи — менее распространены», — пояснил «URA.RU» генеральный директор ИРИ Сергей Петров. Список планируют направить в Минкомсвязи и правительство РФ.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект об обязательной установке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры, телевизоры с функцией Smart-TV и другую сложную технику перед ее продажей, напоминает РАПСИ. Для этого депутаты предложили составить перечень отечественных аналогов.

Петров отметил, что законодателям еще предстоит разобраться, какие компании будут считать отечественными. «Надо сначала идентифицировать, потому что „Яндекс“, например, считается российской компанией, а зарегистрирована она в Нидерландах», — уточнил исследователь.

Фото: iri.center
Фото: http://iri.center

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