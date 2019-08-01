Уральские военные исполнили поручение Путина

Уральские вертолетчики помогут людям, пострадавшим от пожаров Фото: Анна Майорова © URA.RU

Группа вертолетов Ми-8 с авиабазы армейской авиации ЦВО Травяны в Каменске-Уральском (Свердловская область) направлена в Красноярский край. Авиацию будут использовать в зоне тушения лесных пожаров. Ранее президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны помочь в тушении пожаров.

«Вертолеты будут базироваться в селе Богучаны Красноярского края. Они будут оказывать помощь местным жителям», — сообщил «URA.RU» заместитель командира вертолетной эскадрильи Андрей Персиянов.

У уральских военных вертолетчиков есть опыт участия в таких операциях. «В этот раз очень большая территория горения. Из Свердловской области вылетают четыре вертолета, экипажи готовы работать днем и ночью, в том числе в сложных метеоусловиях. Предстоит преодолеть более двух тысяч километров с дозаправками на пяти аэродромах в Омской, Новосибирской областях и Красноярском крае», — добавил Персиянов.

Площадь возгорания в настоящий момент — около 3 миллионов гектаров, зафиксировано более 230 очагов пожара. В тушении задействованы 2,7 тысячи человек, 390 единиц наземной техники и 28 воздушных судов.