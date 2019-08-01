Отец члена «банды ФСБ» пожаловался, что его избили при обыске

Обыски у отца фигуранта дела «банды ФСБ» проходили в подмосковном доме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отец обвиняемого участника так называемой «банды грабителей из ФСБ» Дмитрия Чиквина Алексей написал заявление в полицию о полученной черепно-мозговой травме во время обыска в его доме в Подмосковье. Это подтвердила адвокат Чиквина-младшего Светлана Медведева.

По словам Чиквина-старшего, в дверь его загородного дома в Домодедовском районе Подмосковья постучались неизвестные, говорится в заявлении, которое есть в распоряжении РБК. Открыв дверь, мужчина увидел человека низкого роста в маске и черной одежде. «Я только успел спросить: „Вы кто?“, но в ответ услышал команду: „На пол!“. Я замешкался и получил один очень сильный удар в лицо», — рассказал Чиквин. Он отметил, что инцидент случился 2 июля, в день задержания фигурантов дела о налетчиках из ФСБ.

Чиквин уточнил, что на вопрос, за что его ударили, ему ответили: «Надо лучше воспитывать своего сына». По его словам, люди в черном добавили, если он пожалуется на их действия, то понятые подтвердят, что он сопротивлялся и вел себя агрессивно. В заявлении мужчина попросит привлечь к уголовной ответственности сотрудников, проводивших обыск.

О так называемой «банде грабителей из ФСБ» стало известно 2 июля, когда сотрудников спецподразделений ФСБ «Альфа», «Вымпел» и управления «К», а также инспектора ФНС Дмитрия Чиквина задержали в Москве. Их обвинили в разбое. Следствие подозревает их в хищении 136 миллионов рублей у человека, который пришел в банк «Металлург», чтобы положить деньги на счет. Кроме того, не исключается, что они могут быть замешаны как минимум в пяти эпизодах преступной деятельности, пишет телеканал 360.