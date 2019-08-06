В Екатеринбурге впервые тестируют систему распознавания лиц на улицах

В микрорайоне Академический в Екатеринбурге запустят пилотный проект по внедрению системы распознавания лиц, разработанной АО «НПО автоматики». Старт эксперимента анонсировал гендиректор предприятия Андрей Мисюра.
Соглашение о внедрении комплекса было подписано между АО «НПО автоматики» и УК «Академический» на выставке «Иннопром», рассказал Андрей Мисюра в эфире радиостанции «Серебряный дождь». Искусственный интеллект будет анализировать поведение жителей микрорайона и «сообщать об отклонениях в местную службу безопасности». В «Академическом» установлены 3,5 тысячи камер видеонаблюдения, данные с которых будут использоваться при работе системы.
Ранее Минстрой предложил внедрить камеры с распознаванием лиц в общественном транспорте — в том числе для упрощения процедуры оплаты проезда. Для реализации проекта планировалось привлечь китайские компании, которые будут реализовать его вместе с «Ростелекомом».