Свердловская полиция задержала «хранителя» кошелька преступников

В Первоуральске (Свердловская область) задержан 20-летний мужчина, который обвиняется в хищении денег у пенсионеров. Украденные средства, по версии следствия, он отправлял на криптокошелек. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по региону полковник Валерий Горелых.
Силовую операцию провели сотрудники уголовного розыска территориального ОВД совместно с коллегами из подразделения по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД по Свердловской области. «Подозреваемый признал свою причастность к нескольким криминальным эпизодам. По заданию „куратора“ он прилетел из Новосибирска в Екатеринбург для сбора денег у жертв мошеннических схем», — сказал Горелых.
По его словам, обвиняемый предпринимал меры маскировки и чистил переписки. У двух пенсионерок он умудрился стащить миллион рублей. Против него возбуждено дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Его проверяют на причастность к другим преступлениям.
«[Фигурант] также уточнил, что чаще всего злоумышленники облапошивали людей под видом представителя военной прокуратуры, государственного юриста и телефонной компании с целью продления договора на обслуживание. Пожилых граждан запугивали сотрудничеством с украинскими террористами, что кто-то оформляет от их имени кредиты в банках, вынуждая перевести сбережения на якобы безопасные счета, сообщить паспортные данные, пароли, наличие денежных знаков», — добавил Горелых.
