Свердловская полиция задержала «хранителя» кошелька преступников

В Свердловской области пойман аферист из Новосибирска
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жертвами мошенника были пенсионеры
Жертвами мошенника были пенсионеры Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) задержан 20-летний мужчина, который обвиняется в хищении денег у пенсионеров. Украденные средства, по версии следствия, он отправлял на криптокошелек. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по региону полковник Валерий Горелых.

Силовую операцию провели сотрудники уголовного розыска территориального ОВД совместно с коллегами из подразделения по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД по Свердловской области. «Подозреваемый признал свою причастность к нескольким криминальным эпизодам. По заданию „куратора“ он прилетел из Новосибирска в Екатеринбург для сбора денег у жертв мошеннических схем», — сказал Горелых.

По его словам, обвиняемый предпринимал меры маскировки и чистил переписки. У двух пенсионерок он умудрился стащить миллион рублей. Против него возбуждено дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Его проверяют на причастность к другим преступлениям.

«[Фигурант] также уточнил, что чаще всего злоумышленники облапошивали людей под видом представителя военной прокуратуры, государственного юриста и телефонной компании с целью продления договора на обслуживание. Пожилых граждан запугивали сотрудничеством с украинскими террористами, что кто-то оформляет от их имени кредиты в банках, вынуждая перевести сбережения на якобы безопасные счета, сообщить паспортные данные, пароли, наличие денежных знаков», — добавил Горелых.

Мужчина крал у стариков большие суммы денег
Мужчина крал у стариков большие суммы денег
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Первоуральске (Свердловская область) задержан 20-летний мужчина, который обвиняется в хищении денег у пенсионеров. Украденные средства, по версии следствия, он отправлял на криптокошелек. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по региону полковник Валерий Горелых. Силовую операцию провели сотрудники уголовного розыска территориального ОВД совместно с коллегами из подразделения по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД по Свердловской области. «Подозреваемый признал свою причастность к нескольким криминальным эпизодам. По заданию „куратора“ он прилетел из Новосибирска в Екатеринбург для сбора денег у жертв мошеннических схем», — сказал Горелых. По его словам, обвиняемый предпринимал меры маскировки и чистил переписки. У двух пенсионерок он умудрился стащить миллион рублей. Против него возбуждено дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Его проверяют на причастность к другим преступлениям. «[Фигурант] также уточнил, что чаще всего злоумышленники облапошивали людей под видом представителя военной прокуратуры, государственного юриста и телефонной компании с целью продления договора на обслуживание. Пожилых граждан запугивали сотрудничеством с украинскими террористами, что кто-то оформляет от их имени кредиты в банках, вынуждая перевести сбережения на якобы безопасные счета, сообщить паспортные данные, пароли, наличие денежных знаков», — добавил Горелых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...