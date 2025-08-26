Свердловский омбудсмен встретилась с СИЗО с продавщицей, которую судят из-за слов о министре. Фото

Омбудсмен Мерзлякова посетила СИЗО-5 в Екатеринбурге и встретилась с арестантами

Татьяна Мерзлякова посетила СИЗО-5 (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова посетила СИЗО-5 в Екатеринбурге, где сейчас содержится жительница Удмуртии Евгения Рогозина (внесена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Она оставила комментарий под постом о рекордном подорожании сливочного масла в 2024 году с цитатой министра, в котором увидели призыв к терроризму. «Мы долго общались с ней. Не похожа она на тех, с кем не раз встречалась, подсудимых по террористическим статьям. Во — первых очень раскаивается, что так отреагировала на высказывание федерального министра. Во-вторых, все мысли о двух дочках, о семье», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Омбудсмен верит, это дело вряд ли тянет на терроризм. Татьяна Мерзлякова призвала свердловчан внимательнее относиться к тому, что они пишут в соцсетях. Продавщицу рыбного магазина Евгению Рогозину задержали в Ижевске в ноябре 2024 года. Поводом стал комментарий, который она оставила по постом «ВКонтакте» о подорожании сливочного масла. Там была цитата главы Минсельхоза РФ Оксаны Лут с объяснением, что цены на продукцию растут из-за повышения доходов россиян. Рогозина написала «сжечь министра». В феврале ей предъявили обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета»). Сейчас Рогозину судят в Центральном окружном военном суде Екатеринбурга. 25 августа прошло заседание, на котором допросили ее родственников. Они считают, что она просто процитировала мем.

