26 августа 2025

Уральский титановый гигант готов возобновить работу с американцами

«ВСМПО-Ависма» готова вернуться к сотрудничеству с Boeing
Крупнейшее предприятие по производству титановой продукции «ВСМПО-Ависма» (Верхняя Салда, Свердловская область) готово вернуться к сотрудничеству с американской корпорацией Boeing. Уральцы не прекращали инвестировать в технологии и могут возобновить работу на полную мощность, рассказали в пресс-службе компании.

«Мы готовы вернуться к сотрудничеству и развивать наши партнерские отношения», — пояснили там. Там же отметили первоклассное оборудование, на котором заводчане продолжают создавать титановые изделия самой высокой степени обработки.

Ural Boeing Manufacturing (UBM) — совместное предприятие «ВСМПО-Ависма» и Boeing, открытое в 2009 году. Оно расположено в особой экономической зоне «Титановая долина». Американский концерн перестал закупать титан из России в 2022 году, а в 2023-м стало известно, что UBM приостановило работу из-за антироссийских санкций, однако совместно созданную компанию не ликвидировали.

