26 августа 2025

Гигантский ангар вспыхнул под Екатеринбургом. Фото

В Арамиле загорелся металлический ангар рядом со складом
© Служба новостей «URA.RU»
Площадь пожара составила 670 квадратных метров
Площадь пожара составила 670 квадратных метров Фото:

В Арамиле (Свердловская область) загорелся металлический ангар. Рядом с ним находился склад, там же лежали деревянные поддонны. В итоге площадь пожара составила 670 квадратных метров. Огонь охватил весь ангар, рядом стоящее одноэтажное здание и несколько паллетов, рассказал очевидец URA.RU.

«Всего на месте работало семь единиц техники и 20 пожарных. Площадь возгорания составила 670 квадратных метров», — рассказал собеседник агентства.

Рядом с местом возгорания создали оперативный штаб для координации действий огнеборцев. Сейчас продолжается проливка сгоревшего пространства. В результате пожара никто не пострадал.

© Служба новостей «URA.RU»
