В Арамиле (Свердловская область) загорелся металлический ангар. Рядом с ним находился склад, там же лежали деревянные поддонны. В итоге площадь пожара составила 670 квадратных метров. Огонь охватил весь ангар, рядом стоящее одноэтажное здание и несколько паллетов, рассказал очевидец URA.RU.
«Всего на месте работало семь единиц техники и 20 пожарных. Площадь возгорания составила 670 квадратных метров», — рассказал собеседник агентства.
Рядом с местом возгорания создали оперативный штаб для координации действий огнеборцев. Сейчас продолжается проливка сгоревшего пространства. В результате пожара никто не пострадал.
