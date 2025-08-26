26 августа 2025

Сенатор Шептий вручил паспорта юным екатеринбуржцам. Фото

В Екатеринбурге в рамках проекта «Мы — граждане России!» вручили паспорта 14-летним ребятам. Мероприятие проходило на базе Уральского государственного педагогического университета. Поздравить ребят и лично вручить им паспорта приехал сенатор Совфеда от Свердловской области Виктор Шептий.

"Для ребят этот документ стал настоящим символом начала взрослого пути. Поздравил ребят с этим знаменательным днем, вручил им паспорта и от всей души поблагодарил их родителей за воспитание юных патриотов", — написал Шептий на своей странице "ВКонтакте".

Сенатор пожелал подросткам достигать всех поставленных целей и быть патриотами. Также он заявил, что ребята должны с честью и достоинством нести звание  гражданина России и преумножать славу Родины.

