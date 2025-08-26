В Краснотурьинске (Свердловская область) 19-летний водитель Lada решил пойти на обгон на односторонке и сбил двух ребят на велосипедах. В результате один из детей погиб на месте, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
«В результате ДТП 12-летний велосипедист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия», — сообщили в ведомстве. В момент аварии в авто находился 14-летний мальчик, которого отпустили домой.
Виновник аварии получил права год назад. В момент ДТП он был трезв. Сейчас на месте работают сотрудники оперативной группы, выясняются все обстоятельства трагедии.
