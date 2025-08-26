26 августа 2025

Юный свердловчанин на авто насмерть сбил ребенка на велосипеде. Фото

В Краснотурьинске в результате ДТП погиб 12-летний ребенок на велосипеде
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате ДТП погиб ребенок
В результате ДТП погиб ребенок Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) 19-летний водитель Lada решил пойти на обгон на односторонке и сбил двух ребят на велосипедах. В результате один из детей погиб на месте, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«В результате ДТП 12-летний велосипедист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия», — сообщили в ведомстве. В момент аварии в авто находился 14-летний мальчик, которого отпустили домой.

Виновник аварии получил права год назад. В момент ДТП он был трезв. Сейчас на месте работают сотрудники оперативной группы, выясняются все обстоятельства трагедии.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Краснотурьинске (Свердловская область) 19-летний водитель Lada решил пойти на обгон на односторонке и сбил двух ребят на велосипедах. В результате один из детей погиб на месте, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области. «В результате ДТП 12-летний велосипедист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия», — сообщили в ведомстве. В момент аварии в авто находился 14-летний мальчик, которого отпустили домой. Виновник аварии получил права год назад. В момент ДТП он был трезв. Сейчас на месте работают сотрудники оперативной группы, выясняются все обстоятельства трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...