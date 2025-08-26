Свердловских школьников 1 сентября ждет неприятный сюрприз

Первый школьный день в Свердловской области омрачит дождливая прохладная погода. О прогнозе на 1 сентября URA.RU рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«К сожалению, совсем не летняя погода с холодным воздухом, которая наблюдалась в средней полосе европейской части России и на севере, сползет на Урал. И 1 сентября свердловчанам теплая погода не грозит. Ожидаются небольшие кратковременные дожди, максимальная температура на день составит 16-19 градусов», — сказал Шувалов.
Он подчеркнул, что утром, когда дети пойдут в школу, на улице может быть и вовсе всего 10-12 градусов тепла. «Первый осенний день Свердловская область встретит именно осенней погодой», — заключил синоптик.
