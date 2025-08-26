Немели лицо и руки: медики залезли в голову к школьнице из Екатеринбурга с редким заболеванием

В Екатеринбурге врачи городской клинической больницы №40 спасли 14-летнюю девочку с редким заболеванием Мойя-Мойя, выполнив две сложные операции. У школьницы диагностировали тяжелое сужение магистральных артерий мозга, из-за чего она страдала от онемения лица и рук, головокружения, рассказали в пресс-службе минздрава.
«Медбригада выполнила небольшой разрез в височной области, выделила поверхностную височную артерию, а затем через отверстие в черепе, под операционным микроскопом, соединила артерии с помощью тончайших швов, создавая шунт, по которому кровь пошла в обход закупоренного участка», — пояснили там. Первая операция устранила симптомы с левой стороны лица, но спустя полгода появились аналогичные проблемы с правой стороны, что потребовало повторного вмешательства.
После второй операции состояние школьницы стабилизировалось. Сейчас она готовится вернуться к учебе в школе, но исключит занятия физкультурой. Медики продолжают наблюдать за ее здоровьем.
Заболевание Мойя-Мойя — крайне редкое, проявляющееся образованием множественных мелких сосудов на фоне сужения крупных артерий мозга и сопровождающееся неврологическими нарушениями. Девочка находилась под наблюдением специалистов с семи лет — сначала ее вела детский невролог, затем к лечению подключились нейрохирурги больницы.
