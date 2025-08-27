Важное заседание по поправкам в Устав Екатеринбурга отложили по инициативе мэра Орлова

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сам отозвал из гордумы проект о создании второй ставки первого вице-мэра, который должна была утвердить гордума. Такую версию сейчас обсуждают в истеблишменте по следам отмененного заседания.
Заседание, на котором должны были утвердить поправки в Устав, должно было состояться 26 августа. Но внезапно его отменили. Звучала версия, что спикер гордумы Анна Гурарий не смогла собрать кворум. «Это вопрос не настолько горящий, чтобы собирать внеочередное заседание думы. Особенно в условиях, когда практически весь депутатский корпус занят встречами с населением в рамках предвыборной кампании», — комментировал источник агентства в думе, знакомый с позицией спикера.
«Кворум собирался, на заседание планировали прийти 27 депутатов. Но Орлов сам отозвал вопрос после того, как у него состоялся разговор в резиденции», — заявил источник URA.RU. Эту информацию подтвердил второй собеседник. По его словам, Орлов не согласовал инициативу в резиденции, и это вызвало негатив.
Как ранее сообщало URA.RU, 15 августа в администрации уже прошли публичные слушания по внесению изменений в Устав. Тогда введение второй ставки первого заместителя главы города поддержали 211 из 214 человек. 22 августа поправки одобрила профильная думская комиссия. Предполагалось, что 26 августа изменения в Устав согласуют уже на общем собрании. Вероятнее всего, теперь их рассмотрят уже в сентябре, когда депутаты выйдут с каникул.
