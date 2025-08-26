Подельник бывшего вице-мэра Екатеринбурга рвется на свободу

В Екатеринбурге пытается выйти из колонии Аслудин Парсанов, осужденный по делу бывшего вице-мэра Виктора Контеева, который этим летом вышел условно-досрочно. Свердловский облсуд готовится рассмотреть ходатайство Парсанова, сказал источник URA.RU.
Судя по данным картотеки инстанции, процесс состоится 28 августа. Парсанов просит о «замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания».
В 2014 году Парсанова приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Силовики обвинили его в похищении и жестоком убийстве предпринимателя из Кургана Андрея Волкова. Последний поплатился жизнью, потому что якобы препятствовал поставкам овощей и фруктов через таможню в Петухово. По версии следствия, Парсанов с Юсуповым вывезли жертву за город, где задушили веревкой, а затем зарезали. Позже труп закопали.
Виктор Контеев вышел из колонии 19 июня. Последние 13 лет он отбывал наказание по тяжким статьям УК РФ (свою вину отрицает, считает дело сфабрикованным). Сейчас он хочет заниматься с внуками и вести социальные проекты. Подробнее — в этом интервью.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!