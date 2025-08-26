Местный житель Асбеста (Свердловская область) сбежал от семьи в Екатеринбург, отказавшись воспитывать маленькую дочку и выплачивать алименты в два миллиона рублей. В уральской столице мужчина ушел в запой, а в этот момент его разыскивали приставы, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУФССП России.
«Мужчина материальной помощи ребенку не оказывал, воспитанием не занимался. Постоянного заработка не имел, по месту регистрации не проживал. Накопил долг более двух миллионов рублей», — пояснили там. В итоге его обнаружили на вокзале Екатеринбурга.
Судебные приставы задержали должника. Им он пояснил, что уволился с работы, переехал из Асбеста и «запьянствовал с друзьями». Мужчину привлекли к административной ответственности, если он продолжит уклоняться от выплаты алиментов, то ему грозит уголовное наказание.
