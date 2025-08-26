В Свердловской области поддержали идею отправлять школьников на курсы для рабочих

В Свердловской области положительно оценили идею отправлять школьников, заваливших экзамены, на рабочие курсы для освоения новых профессий. Данное нововведение поддержал председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.
«Ему не зашло природоведение, английский, математика и физика. Но при этом он такой рукастый. Он даже может дронами управлять. <...> Давно это надо было, мы полностью поддерживаем», — заявил Ветлужских в эфире передачи «Акцент» на ОТВ.
Глава Федерации профсоюзов также отметил, что данное нововведение рассчитано и для девушек. Сейчас России нужны косметологи, кулинары, дизайнеры. Во все эти профессии могут массово влиться новые профессионалы.
