Экономист из Свердловской области выиграл в лотерее 18,5 миллиона рублей, представив большой улов перед сном. К охоте на крупную сумму мужчина отнесся со всей серьезностью, сообщили URA.RU в компании «Столото».
«В 132211-м тираже лотереи «Спортлото «5 из 36» был разыгран суперприз — 18 469 626 рублей. Счастливчиком стал Лев Щ. Благодаря тому, что участник приобрел билеты на несколько тиражей подряд и отметил дополнительные числа в игровом поле, сумма его выигрыша увеличилась на 66 600 рублей и составила 18 536 226 рублей», — рассказали там.
По словам миллионера, в один из дней он интуитивно отметил в игровом поле числа, которые оказались победными. Перед этим счастливчик анализировал архивы тиражей и подбирал варианты комбинаций чисел, однако сам он уверен, что стать богачом ему помогла визуализация удачной рыбалки.
У Льва многодетная семья. Часть выигрыша он хочет потратить на ремонт в квартире для детей, а остальные деньги оставит на инвестиции и в качестве накоплений на будущее.
