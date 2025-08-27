Суд оштрафовал известную актрису из Екатеринбурга

Таганский суд Москвы оштрафовал екатеринбургскую актрису Яну Троянову (признана иноагентом, внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) на 45 тысяч рублей. Причиной стало нарушение порядка деятельности иноагента, рассказали в объединенной пресс-службе столичных судов.
«Троянова Яна Александровна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст.19.34 КоАП РФ», — пояснили в инстанции. В начале декабря 2024-го Мосгорсуд заочно арестовал актрису.
Ранее Троянова поддержала призывы убивать русских детей. По ее мнению, граждане РФ этого заслуживают. После этого глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить слова актрисы. На данный момент она живет за границей.
*Яна Троянова признана иноагентом, внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
