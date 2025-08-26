26 августа 2025

В Екатеринбурге на прощальный тур скандальной звезды расхватали билеты. Скрин

Рэпер Гуф с прощальным туром устроил sold out в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гуф выступит на одной из самых крупных площадок Екатеринбурга
Гуф выступит на одной из самых крупных площадок Екатеринбурга

Екатеринбуржцы разобрали билеты на концерты прощального тура рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов). Судя по «Яндекс Афише», попасть не получится ни на один из двух дней.

Изначально рэпер планировал выступить в «Екатеринбург-ЭКСПО» только 13 сентября, но из-за ажиотажа организаторы решили провести и второй концерт — 11 сентября. Сейчас в продаже нет ни одного места, несмотря на то, что некоторые билеты стоили 10 тысяч рублей.

Гуф объявил о завершении карьеры в феврале. В связи с этим он устроил прощальный тур по российским городам.

Рэпер неоднократно попадал в скандальные истории. Из последнего — перед концертом в Калининграде Долматов находился в нетрезвом состоянии, чем вызвал интерес полиции. Сотрудники попросили его пройти медицинскую экспертизу, но рэпер отказался.

Фото:

© Служба новостей «URA.RU»
