В Екатеринбурге экс-начальник полиции обманул стажера на 200 тысяч, его ждет суд

В Екатеринбурге завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего работника полиции, который после увольнения пытался обмануть сотрудницу правоохранительных органов. Мужчина пытался получить 200 тысяч рублей, однако теперь его ждет до пяти лет тюрьмы, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального СУ СКР.
Следствие установило, что в августе 2022 года бывший начальник отдела уголовного розыска одного из подразделений УМВД Екатеринбурга предложил стажеру отдела по вопросам миграции «посодействовать» в сохранении должности за вознаграждение в размере 200 тысяч рублей. При этом мужчина на тот момент уже не работал в органах внутренних дел. «Обвиняемый сообщил стажеру, что сможет оказать ей услугу, чтобы не уволили по отрицательному основанию. Фактически он заранее не намеревался выполнять обещание, а полученные деньги использовал по своему усмотрению, причинив значительный ущерб гражданке», — рассказали в ведомстве.
По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, подозреваемый уволился из МВД еще в декабре 2021 года. После этого он работал на одном из молочных заводов Челябинской области. В ближайшее время материалы уголовного дела вместе с утвержденным обвинительным заключением будут направлены в суд для рассмотрения по существу.
