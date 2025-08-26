«Летели ножи»: в Екатеринбурге от суда сбежала обвиняемая в убийстве

В Екатеринбурге от суда сбежала Екатерина П., обвиняемая в убийстве своего сожителя Валерия М. Трагедия произошла весной прошлого года в Чкаловском районе. Разбирательство по уголовному делу приостановлено с февраля. Подробности криминальной истории — в материале URA.RU.
Валерий был убит 19 марта 2024 года. По предварительным данным, Екатерина зарезала его во время ссоры. В квартире в этот момент были их соседи.
«Катя и Валера переехали в Екатеринбург из другого города. Выглядели, как обычная пара. Он работал продавцом техники, а Катя подрабатывала посудомойщицей. Внезапно их отношения испортились, они стали часто ругаться. Позже они перестали работать, стали жить на деньги, вырученные с продажи квартиры матери Валеры», — вспоминает их знакомая.
Позже одна из ссор привела к стычке. «Они громко ругались, бросались всем подряд. Катя сломала зеркало, им же расцарапала Валеру, летели ножи, чашки, ложки. В итоге он смог вытолкать ее из квартиры, чтобы она успокоилась», — продолжила собеседница агентства.
После этого произошло убийство. «Валера спал, а Катя стучалась в квартиру, ей открыли соседи. Пара ушла ругаться на кухню. А затем раздался стук. Катя ударила возлюбленного ножом в ребро. Соседи вышли проверить их и увидели, что мужчина лежит в луже крови, а рядом нервничает Катя. Они вызвали скорую помощь и попытались спасти потерпевшего, но не смогли», — сказала знакомая.
Пока силовики ехали в квартиру, Екатерина, предположительно, выбросила нож в окно, переоделась и ушла. Позже ее нашли на Ботанике, она, по словам источника, якобы пыталась изменить внешность. По одной из версий, пара могла разругаться из-за денег. Якобы Екатерина часто выпрашивала деньги у Валерия. Это повторилось и в день убийства.
Судебное разбирательство началось в июле 2024-го. «В суде Екатерина стала говорить, что ударила его в рамках самообороны. Она утверждала, что боялась мужчину. Что он якобы избивал ее, но эти слова никак не подтверждаются. Свидетели описывают ситуацию иначе», — добавил источник URA.RU.
По данным URA.RU, Екатерина была под подпиской о невыезде. Предположительно, в январе 2025-го она скрылась. В марте Чкаловский райсуд заочно арестовал Екатерину. Защита пыталась обжаловать решение, но не вышло. Комментариев от свердловских силовых структур по теме нет.
